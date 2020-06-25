В ГИМС «обмыли» свежий быстроходный катер

В Якутию на вооружение регионального управления МЧС России поступил новый, быстроходный катер «Мастер Про 850». Его спуск организовали и провели в соответствии со всеми требованиями безопасности и правилами использования во время смотра судов и экипажей Центра ГИМС.

«С таким катером можно устраивать длительные рейды и участвовать в спасательных операциях. Он оснащен необходимым оборудованием для автономного проживания, независимо от погодных условий. Кроме того, на катере установлено современное навигационное оборудование – радар, эхолот, которое обеспечивает необходимый уровень безопасности судоходства», — прокомментировала Смирнова Аурика, начальник Отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Основное преимущество катера – высокая маневренность, мощность в 300 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 60-ти километров в час. На борт он может брать до 7-ми человек. Катер уже приступил к патрулированию водных объектов на территории города Якутск.