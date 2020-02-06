В «Гик-кафе» продали алко подростку

В Якутске продолжаются антиалкогольные рейды.

Инспектором ПДН выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в «Гик-кафе». 20-летний бармен привлечен к административной ответственности. А с подростком и его родителями будет проведена отдельная профилактическая работа.

В баре «Беркут» по улице Жорницкого г. Якутска был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции 32-летним работником. Аналогичное правонарушение совершила 24-летняя продавец «Пенной станции». И девушка, и работник «Беркута» также привлечены к административной ответственности.

Кроме того, мегинские полицейские установили бутлегера. Мужчина незаконно реализовывал крепкие спиртные напитки из салона своей автомашины. Проводится проверка.

В поселке Жатай участковый уполномоченный полиции выявил факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов. Начато административное расследование.