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В «Гик-кафе» продали алко подростку
В Якутске продолжаются антиалкогольные рейды.
Инспектором ПДН выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в «Гик-кафе». 20-летний бармен привлечен к административной ответственности. А с подростком и его родителями будет проведена отдельная профилактическая работа.
В баре «Беркут» по улице Жорницкого г. Якутска был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции 32-летним работником. Аналогичное правонарушение совершила 24-летняя продавец «Пенной станции». И девушка, и работник «Беркута» также привлечены к административной ответственности.
Кроме того, мегинские полицейские установили бутлегера. Мужчина незаконно реализовывал крепкие спиртные напитки из салона своей автомашины. Проводится проверка.
В поселке Жатай участковый уполномоченный полиции выявил факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов. Начато административное расследование.
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