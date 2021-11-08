В ГИБДД сообщили о снижении количества ДТП в Якутии

Всего на автодорогах республики зарегистрировано 609 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 62 человека и 793 получили травмы различной степени тяжести.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение количества ДТП на 2,4%, числа погибших на 26,2% и раненых на 1,2%.

Основное количество ДТП — 459 или 75,3 % (2020г.-442 или 70,8%) зарегистрировано в городах и населенных пунктах. На автомобильных дорогах вне городов и населенных пунктов произошло 150 (134) ДТП; на федеральных дорогах — 109 (110).

С участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 85 ДТП, при которых погибли 17 человек и 138 получили травмы (2020г. 105-27-134).

Совершено 113 ДТП водителями, не имеющими права на управление ТС, при которых погибли 15 человек и 142 получили травмы (2020г. 132-25-156).

60 (2020г.-55) ДТП допущено водителями по причине выезда на полосу встречного движения; 71 (88) — из-за несоблюдения очередности проезда; 47 (41) — из-за нарушений правил проезда пешеходного перехода.

19 автопроисшествий произошло по вине водителей автобусов, при которых погиб 1 человек и 34 получили травмы. Их удельный вес составил 3,5% (2020г.- 3,8%) от всех ДТП по вине водителей (2020г. 21-0-30).

По вине водителей легкового транспорта произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий — 432 (2020г.-389).

С участием водителей скрывшихся с места ДТП совершено 37 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 35 ранено (2020г. 40-3-39).

В последствии разыскано 26 водителей, скрывшихся с места ДТП (2020г.-34).

Всего было совершено 144 наезда на пешеходов, в результате которых погибли 10 человек и 140 получили травмы (2020г. 143-15-134). По вине пешеходов зарегистрировано 43 ДТП в которых погибли 8 человек и 36 получили травмы (2020г. 47-1-39). С участием нетрезвых пешеходов зарегистрировано 5 ДТП, при которых погибли 3 человека и 3 получили травмы (2020г. 7-0-7).

С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Всего зарегистрировано 84 ДТП или 13,7% (2020г. -75 или 12,3%) от общего количества ДТП в республике, в результате которых погибли 3 несовершеннолетних и 96 получили травмы (2020г. 75-3-92).

Госавтоинспекция республики обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию. При управлении автомобилем быть предельно внимательными! Помните, что нарушая элементарные нормы поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих! Не допускайте управления транспортными средствами в состоянии опьянения!