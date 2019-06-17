В гармонии с природой: Всероссийский конкурс фото, видео и публикаций

Приглашаем Вас принять участие во всероссийском конкурсе для средств массовой информации по природоохранной тематике «В гармонии с природой».

Конкурс «В гармонии с природой» учрежден Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с целью поощрения сотрудников массмедиа, которые наиболее системно, развернуто и объективно поднимают тему экологии, а также привлечения общественного внимания к вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения сохранения природного разнообразия.

В конкурсе смогут принять участие сотрудники всех российских лицензированных печатных и интернет-изданий, информационных агентств и телеканалов.

Сбор заявок продлится до 1 ноября, после чего будут определены лучшие текстовые, фото- и видеоматериалы. Отличительной особенностью конкурса «В гармони с природой» станет двухэтапное открытое голосование в официальной группе в социальной сети Facebook, где высказать свое мнение смогут все желающие. Победители получат памятные награды с символикой конкурса на торжественной церемонии награждения в декабре текущего года.

Более подробную информацию о конкурсе «В гармонии с природой» ищите в официальной группе в Facebook: https://www.facebook.com/konkursmedia

Источник: Организационный комитет Всероссийского конкурса фоторабот, видеосюжетов и публикаций для СМИ «В гармонии с природой»