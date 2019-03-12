В галерее Ювелирного дома «Киэргэ» состоялась презентация уникального экспоната

В преддверии прекрасного весеннего праздника в галерее «Симфония вечной мерзлоты» Ювелирного дома «Киэргэ», где собрана коллекция женских нагрудных украшений народов мира и коллекция костюмов Августины Филипповой, прошла презентация уникального экспоната — древнего якутского народного украшения, реликвии семьи известного в народе саха мецената Баягантайского улуса И.Н. Оросина.

Украшение является неотъемлемой частью женского образа, подчеркивающее ее красоту и женственность, и датируется концом XVIII – начала XIX века.

Главный хранитель фондов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ярославского отметила важность мероприятия, ведь с появлением этого значимого экспоната люди cмогут прикоснуться к истории народа, воочию увидеть якутское нагрудное украшение, которому уже не одна сотня лет.

Е. Н. Колодезникова, главный научный сотрудник, заведующая выставочным залом НХМ РС(Я) Варвара Заровняева:

«Фотография, на которой запечатлены сестры Оросины – довольно известна. Украшение, которое на Анастасии Оросиной находится в музее Америки, украшение Анны Оросиной в музее города Лейпциг. Презентуемое украшение очень похоже на те, что на фото, использованы те же бусины и бисер. Мы предполагаем, что это работа мастера Ботурусского улуса. Похожие экземпляры выставлены в этнографическом музее Санкт-Петербурга и краеведческих музеях г. Верхневилюйска и с. Чурапча».

Своими впечатлениями и знаниями поделилась кандидат исторических наук, пропагандист якутских народных украшений А.Н. Прокопьева:

«Довольно-таки редко встречающееся украшение, и очень интересное. Оно более архаично, чем известное сейчас илин кэбиhэр. Это украшение которое имеет довольно глубокую историю, состоит их трех основных частей: гривна с массивной довольно интересной нарезкой, считается одним самых архаичных видов шейных Якутских украшений; передняя часть – илин кэбиhэр; и боковые подвески, которые могли использоваться как кэлин кэбиhэр, а также их носили и спереди, как видно на старинных фотографиях, чтоб был красивый, богатый эффект. Иногда боковые подвески прикреплялись к бастына, т.е. эти подвески были многофункциональны».

Приглашаем Вас окунуться в мир красоты и магического очарования Ювелирного дома “Киэргэ», в котором, вы не только можете приобрести ювелирные изделия, а аткже прикоснуться к истории и увидеть уникальные старинными нагрудные украшения разных стран.