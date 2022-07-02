В Гагаринском округе Якутска строят новую поликлинику



В Гагаринском округе города Якутска сегодня состоялась торжественная установка первой сваи поликлиники городской больницы № 2 на 600 посещений в смену по ул. Автострада 50 лет Октября, 2. Объект здравоохранения строится с привлечением частных инвестиций в рамках соглашения между Республикой Саха (Якутия) и ООО «ВИС Развитие».

Медицинский комплекс в 6 этажей, общей площадью более 8 тысяч квадратных метров станет одним из самых крупных объектов первичного звена в Якутии, оснащённым самым современным медицинским оборудованием экспертного класса. В здании расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, а также другие специализированные отделения. Основной акцент поликлиники будет посвящен информационным технологиям и новому стандарту «Умная поликлиника».



С началом строительства поликлиники горожан поздравил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Здоровье жителей Якутска, всех людей является приоритетом для всех нас в нашей работе. Хотелось бы, чтобы строители завершили строительство в установленные сроки, как и запланировали. К концу следующего года поликлиники городской больницы № 2 города Якутска уже начнет функционировать», — сказал Айсен Николаев.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поблагодарил главу республики за внимание к развитию города и здравоохранения.



«Сегодня замечательное событие не только для жителей Гагаринского округа, микрорайона Марха, пригородов Якутска, но и для всех жителей нашего города. Отрадно, что данное торжество проходит в юбилейный год для нашей республики и нашего города. Уже сегодня мы видим, как начинает реализовываться Указ главы республики Айсена Сергеевича Николаева по развитию Якутска к 400-летию города», — сказал Евгений Григорьев.



В торжественном мероприятии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, первый заместитель председателя правительства РС (Я) Кирилл Бычков, заместитель председателя правительства РС (Я) Ольга Балабкина, глава города Якутска Евгений Григорьев, министр здравоохранения республики Лена Афанасьева, министр экономики Якутии Майя Данилова, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Марина Силкина и Иван Данилов, главный врач ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №2» Саргылана Васильева, директор кампании «ВИСмед» Артем Мелихов.

