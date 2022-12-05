В Гагаринском округе создан попечительский совет для помощи семьям мобилизованных

В каждом округе города Якутска оказывают всестороннюю помощь семьям участников специальной военной операции. В Гагаринском округе по состоянию на 1 декабря 2022 года проживает 92 семьи участников СВО, сообщил руководитель Управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко.

«С каждой семьей мы находимся в тесном контакте, для решения различных вопросов создана информационная группа. Также при Управе создан попечительский совет по работе с семьями участников СВО», — отметил Евгений Сидоренко.

В состав попечительского совета, наряду с управой, вошли руководители авиакомпаний «Полярные «Авиалинии», «Якутия», Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, народные депутаты по Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Иван Данилов, Марина Силкина, депутат Якутской городской Думы Саргылана Васильева.

«В целях оказания адресной социальной помощи семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в нашем округе в октябре и ноябре развозили овощные наборы, в данное время доставляем продуктовые наборы», — сообщил Евгений Сидоренко.

Семьям участников СВО также выдают скидочные карты, по которым предоставляется скидка 10 % на покупку лекарств в муниципальных аптеках. Совместно с образовательными организациями ведется ежедневный контроль по вопросам оплаты питания в школах, посещения детского сада, проезда на общественном транспорте, а также перевод детей в другую школу в случае необходимости.

Кроме того, силами управы провели уборку снега в частном доме по Хатынг-Юряхскому шоссе, помогли с ремонтом металлического гаража по адресу Курнатовского, 3/3, совместно с социальными партнерами организовали доставку питьевого льда по адресу пер. Васильева. В рабочем порядке решают вопрос по завозу угля семье, проживающей в частном доме по ул. Дачная. Кроме того, совместно с городской больницей №2 решают вопрос обеспечения лекарствами матери и ребенка, проживающих по ул. Циолковского.

Также работники управы оказывают посильную консультативную помощь по различным вопросам, в том числе оформлению кредитных каникул. Семьям участников СВО помогают с транспортом для поездок, проведением инженерных коммуникаций, ремонтом жилья и благоустройством, очисткой придомовых территорий, доставкой документов и медикаментов, подвозом питьевой воды, вывозом мусора и многим другим.

В рамках акции, посвященной Дню народного единства, сотрудники Управы Гагаринского округа города Якутска передали республиканскому штабу «Якутия с тобой» гуманитарную помощь в виде новых комплектов постельного белья, предметов личной гигиены и бытовой химии для жителей новых субъектов Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Отмечу, что увеличивается объем оказываемой помощи. Мы заверяем, что ни одна семья, нуждающаяся в поддержке и помощи, не останется без внимания», – подчеркнул Евгений Сидоренко.

Руководитель Управы округа благодарит за активную помощь предприятия Гагаринского округа, АК «Полярные авиалинии», АК «Якутия», МБДОУ ЦРР № 33 «Теремок», МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина, библиотеку-филиал №21 «Созвездие», Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.