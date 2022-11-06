В Гагаринском округе на мальчика напали бродячие собаки

2 ноября стая из трёх безнадзорных собак напала на 12-летнего Максима Лаврентьева. Он оставался дома один во время осенних каникул, решил выйти за сладостями в ближайший магазин, который находится в том же здании. От подъезда до киоска оставалось всего пара метров, но ребёнка окружили злые собаки. От нападавшей первой мальчику удалось отбиться, он успел забраться на крыльцо и зайти в дверь.

Выходить обратно мальчику было страшно. Родители были на работе. К счастью, Максима проводила до подъезда одна добрая прохожая. По словам отца Станислава Лаврентьева, Максим не в первый раз подвергается нападению бродячих собак.

«Теперь Максим боится выходить на улицу, в школу отправлять одного тоже небезопасно. В 2020 году сын ходил с друзьями на каток в озеро по улице Курнатовского, напали собаки. Другие дети успели забраться на горку, а Максиму порвали штаны. Благо, успели вмешаться взрослые, отогнали стаю. В прошлом году поднимал вопрос в Вотсап группе Гагаринского округа, чтобы не препятствовали отлову собак. Но меня никто не поддержал, так как большинство жильцов зоозащитники, удалили меня с группы. Каждый год одно и то же в нашем районе», – рассказал отец Станислав Лаврентьев.

Источник: sakhaday.ru