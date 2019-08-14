В Якутске в результате ДТП пострадали пассажиры

13 августа около 2-х часов дня в ДЧ ГИБДД г.Якутска поступило сообщение о столкновении 3-х автомашин на ул. Можайского г. Якутска.

Предварительно установлено, что 13 августа около 2-х часов дня 18-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Премио», двигаясь по улице Можайского, в сторону улицы Пилотов не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущей а/м «Тойота Альтеза», далее после столкновения а/м «Тойота Альтеза», столкнулась с а/м «Тойота Ланд Крузер Прадо», причинив поломки.

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой помощи осмотрела и доставила 2-х женщин в медучреждение с сотрясением головного мозга: 21-летнюю пассажирку а/м «Тойота Альтеза», сидела на переднем пассажирском сидении и 56-летнюю пассажирку а/м «Тойота Премио», сидела на заднем пассажирском сидении слева. В момент ДТП обе сидели в автомашинах не пристегнутые ремнями безопасности.

Со слов 18-летнего водителя а/м «Тойота Премио» следует, что когда он ехал со скоростью примерно 80 км/ч, не успел нажать на тормоз и в результате ударил сзади автомашину.

Еще одно ДТП с участием пассажира произошло 13 августа около 17:10, где 37-летний водитель управляя автобусом «ПАЗ-32054», следуя по улице Дзержинского возле дома № 26/4 в направлении ул. Лермонтова, при резком торможении, допустил падение пассажира – 56-летнюю женщину в салоне общественного транспорта.

В результате ДТП женщина получила ушиб мягких тканей волосистой части головы, назначено ей амбулаторное лечение.

Проведенные медосвидетельствования не выявили у водителей факта употребления алкогольных напитков. По фактам ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, особенно при проезде перекрестков дорог, пешеходных переходов, при посадке и высадке пассажиров.

Уважаемые пассажиры общественного транспорта, во избежание несчастных случаев соблюдайте меры личной безопасности, крепко держитесь за поручни! При перевозке детей следите за их поведением.