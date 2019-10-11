В финале турнира Коркина встретятся два якутских борца

Якутские борцы Виктор Рассадин и Ньургун Скрябин сразятся за золотую медаль международного турнира серии гран-при памяти Дмитрия Коркина. Ранее они уверенно одержали победы в полуфиналах в категории до 65 кг, сообщает ЯСИА.

Первым финалистом стал Виктор Рассадин, который боролся с трехкратным чемпионом Европы Чингизханом Эрдоганом. Якутянин продемонстрировал фирменную борьбу, одержав досрочную победу со счетом 14:3. Рассадин пятый год подряд вышел в финал гран-при Коркина.

В другой полуфинальной паре вышли Ньургун Скрябин, представляющий Белоруссию, и Булат Батоев из Бурятии, но схватка длилась недолго — якутский борец, опережая по счету, поймал оппонента на туше.

Рассадин и Скрябин 12 октября оспорят золотую медаль гран-при.