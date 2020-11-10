В филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)» перевезут 569 тыс. тонн топливных ресурсов

В период действия зимнего сообщения в филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)»запланировано перевезти 569 100 тонн топливно-энергетических ресурсов. В районы республики перевезут 511,5 тыс. тонн угля, 25,7 тыс. тонн газоконденсатного и 32 тыс. тонн нефтяного топлива, сообщили специалисты топливного управления предприятия.

На текущий момент в районы, где завоз топливных грузов осуществляется круглогодично, доставлено 33 987 тонн котельного топлива. До мест назначения перевезено 31,6 тыс. тонн угля, 2,1 тыс. тонн газоконденсатного топлива и 222 тонны сырой нефти.

Как проинформировал заместитель генерального директора по ТЭР и транспорту предприятия Жан БУРЦЕВ, проект распоряжения для утверждения плана перевозок в сезон автозимников находится на согласовании в правительстве региона.

«В пиковые периоды перевозок, которые приходятся на февраль-март, планируем задействовать до 670 единиц специализированной техники. По приказу регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства по основным направлениям перевозок автозимники с допустимой грузоподъемностью откроются в январе 2021 года», — прокомментировал он.

Наибольший объем топливных ресурсов традиционно перевезут в филиалы янской группы районов. Для нужд Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» из пунктов хранения в п. Усть-Куйга и п. Нижнеянск Усть-Янского района запланировано перевезти 72 000 тонн угля, а для Эвено-Бытантайского филиала — 9 400 тонн нефтяного топлива, 600 из них в декабре. В первый месяц зимы планируется отгрузка 500 тонн сырой нефти с Иреляхского месторождения для нужд Оленекского ЖКХ.