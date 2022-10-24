В филиалах ГУП ЖКХ Якутии будет задействована обновленная спецтехника

В производственных филиалах ГУП «ЖКХ РС (Я)» будет задействована обновленная специализированная техника на базе КамАЗ. Три единицы автотехники предприятия на прошлой неделе прибыли из города Набережные Челны, где были восстановлены по программе модернизации на заводе «Ремдизель».

Напомним, в прошлом году в рамках технической конференции в ПАО «КАМАЗ» между ГУП «ЖКХ РС (Я)» и АО «Ремдизель» заключен договор на восстановление трех единиц изношенной спецтехники ООО «СахаСпецТранс» (дочерняя организация ГУП «ЖКХ РС (Я)»): водовозной, нефтевозной и седельного тягача.

АО «Ремдизель» — крупный в нашей стране специализированный завод, который обеспечивает технический надзор и капитальный ремонт спецтехники. Уникальные компетенции предприятия позволяют довести технику любого состояния до уровня практически нового автомобиля.

«Модернизация специализированной техники обошлась вдвое дешевле, чем приобретение новой. Обновленные спецмашины будут задействованы для нужд наших производственных филиалов в районах республики», – отметил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев.

Водовозная техника будет направлена в Мегино-Кангаласский район для обслуживания котельных предприятия, седельный тягач задействуют при перевозках производственно-технической продукции в арктические филиалы, а нефтевоз направляется в Вилюйский район для перевозки топлива.