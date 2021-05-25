В филиал ГУП ЖКХ доставлена первая партия твердого топлива

В эти дни в Амгинский улус водным транспортом из п. Джебарики-Хая Томпонского района доставлена первая партия угля для нужд производственного филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в количество 7,6 тыс. тонн. В настоящий момент осуществляется выгрузка твердого топлива и его перевозка автотранспортом ООО «СахаСпецТранс» на склад филиала.

По состоянию на 25 мая на водный транспорт ОАО «ЛОРП» всего отгружено 16,7 тыс. тонн угля. В первый тур навигации этого года ГУП «ЖКХ РС (Я)» запланировало обеспечить углем Амгинский филиал в количестве 30 тыс. тонн и Нюрбинский филиал в количестве 21,2 тыс. тонн, которые перевезут по рекам Амга и Вилюй.

«В навигацию этого года для надежного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов в производственные филиалы планируем доставить 414,4 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов: 336,2 тыс. тонн угля, 54,1 тонн нефтяного и 24,1 тыс. тонн газоконденсатного топлива», — пояснил генеральный директор Виталий Чикачев.