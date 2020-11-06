В фестивале «Кухня без границ» участвует заведение из Якутска

В 2020 г. Автономная некоммерческая организация «Федерация развития индустрии гостеприимства и туризма «Душа народа» (АНО «Душа народа») с целью развития внутреннего туризма на Дальнем востоке России в партнерстве с социальными предпринимателями из Хабаровска реализует на Дальнем Востоке фестиваль-конкурс «Кухня без границ».

От Республики Саха (Якутия) в дальневосточном конкурсе принимает участие единственное заведение общепита «Усадьба Атласовых» (г. Якутск, Вилюйский тракт, 6 км, дом 15). Участник предлагает такие фестивальные блюда: саламат, салат из утки «Байанай», горячее «Перепелочка в гнезде», десерт сливочное мороженое с клубникой «Эм».

На 7 ноября в 14.00 ч. в этом заведении запланировано проведение в онлайн-режиме фестивального гастро-ужина для членов жюри конкурса в составе 3 человек. Участник гарантирует соблюдать все условия для обеспечения безопасности людей в период пандемии.

АНО «Душа народа» проводит данный Конкурс среди заведений общепита с 2013 г., он ежегодно становится ярким событием в индустрии гостеприимства Дальнего Востока, в нем принимают участие не только работники предприятий питания, но и представители национальных общественных объединений, специалисты сфер туризма, журналисты, предприниматели, сотрудники государственных структур, производители дальневосточных продуктов питания и др. Все предприятия общественного питания ДФО — участники Конкурса становятся в дальнейшем объектом посещения туристами в рамках гастрономических туров по «Восточному кольцу России» в ходе реализации международного гастрономического проекта «Кухня без границ», в концепцию которого, кроме Конкурса включены также и организация экскурсионно-кулинарных программ на Дальнем Востоке и производство «вкусных» сувениров («Посылка с Дальнего Востока», «Посылка из СССР», «Посылка из России с дальневосточным характером»).

Партнеры и спонсоры фестиваля-конкурса «Кухня без границ»: ДВ филиал «МТС Банк», ООО «Техно-лифт», ООО «Бюро технологий общепита» (оборудование для ресторанов, кафе, баров, столовых), студия «Panda Digital Video» (производство имиджевых роликов), КГАПОУ «Хабаровский технологический колледж» (обучение поваров и кондитеров), «Good-хостл» во Владивостоке, фабрика мороженного «Зайца», ГК Оксема (противопожарное оборудование), агентство «AmurMedia», газета «Молодой дальневосточник», Радио «Комсомольская правда», «Авторадио», радио «Восток России», портал «Еда 27», ДВ холдинг «Макс-медиа ДВ», портал «Tvoidv.ru» и АНО «ДВ фонд развития» при поддержке корпорации развития ДВ, ООО «Браво трейд», журнал «Профиль бизнеса» и другие.

Таким образом, благодаря сотрудничеству и при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) фестиваль-конкурс повышает привлекательность Дальнего Востока России, создавая под брендом «Кухня без границ» сеть уникальных межрегиональных дальневосточных маршрутов, формируя гармоничную среду местной индустрии гостеприимства.

Граждане могут заказать доставку фестивальных блюд в «Усадьбе Атласовых» в период проведения конкурса с 4 по 25 ноября по тел. 8-914-272-07-09.