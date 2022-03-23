23.03.2022
11:51
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Происшествия

На федеральной дороге Лена произошло ДТП с пострадавшими

22 марта около 13:30 на 773-м километре ФАД «Лена» произошло ДТП с пострадавшими.

63-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь со стороны Якутска с неправильно выбранной скоростью, не учел дорожные и метеорологические условия. В результате на участке проведения ремонтных работ он не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

Водитель и 60-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сидении, были доставлены в алданскую больницу. Водителю диагностирована травма головы, ему назначено амбулаторное лечение. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой.

ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району сообщает, что в ходе проверки было установлено, что водитель был трезв, к административной ответственности в течении года не привлекался, стаж вождения более 20 лет.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
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