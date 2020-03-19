В Федерации профсоюзов Якутии приняты противоэпидемиологические меры

В Федерации профсоюзов Якутии в связи с принятием противоэпидемиологических мер приостановлены все мероприятия с участием более 50 человек.

В помещениях Федерации прфосоюзов введен введен масочный режим, работникам аппарата рекомендовано осуществлять прием граждан с соблюдением мер профилактики и проводить работу по удаленному доступу граждан (по телефонам и с использованием электронной почты). Работодателем все работники аппарата обеспечены дезинфицирующими средствам, дезинфекция рабочих поверхностей проводится самими работниками не реже 2 раз в день.

В ближайшие дни правовой инспекцией труда и социально-трудовым отделом Федерации будут подготовлены методические рекомендации по защите и соблюдению прав работников при изменениях режима работы, введении режима удаленного доступа и других мер работодателями.

Распоряжением председателя Федерации профсоюзов республики также рекомендовано профсоюзным организациям республики обеспечить соблюдение прав работников при проведении противоэпидемиологических мероприятий в предприятий, организациях. При этом по возможности оказать помощь нуждающимся работникам, ветеранам, женщинам, находящимся по уходу за детьми в приобретении и доставке лекарственных средств, продуктов питания и предметов первой необходимости.