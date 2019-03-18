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Общество
18 марта 2019, 16:24
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В Федерацию профсоюзов Якутии поступают сигналы о возможных сокращениях в сфере образования и здравоохранения

В эти дни в Федерации профсоюзов Якутии идет сбор информации и анализ предполагаемых последствий от реализации приказов Министерства образования и науки РС(Я) от 20 декабря 2018 года №01-10/2032  “Об утверждении методических рекомендаций по определению модельных штатных расписаний образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования”, Министерства культуры и духовного развития РС(Я) №572 от 19 декабря 2018 года “Об утверждении методики формирования модельного штатного расписания для образовательных организаций дополнительного предпрофессионального образования детей (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы).  Направлены запросы по предоставлению информации в Министерство здравоохранения РС(Я) и в Министерство труда и социального развития РС(Я). 

До настоящего времени ни Федерация профсоюзов РС(Я), ни отраслевые профсоюзы официально не были уведомлены о предстоящих сокращениях штатных единиц. Тревожную информацию о том, что подготовительные работы по ним проводятся, профсоюзные организации получают с мест, от трудовых коллективов. 

В частности, вопрос перед руководством Федерации профсоюзов республики был поставлен в ходе рабочего визита в Среднеколымский улус и во время дней Федерации профсоюзов Якутии в Сунтарском улусе. Так, только в одном в Сунтарском улусе, согласно этих рекомендательных методик, по предварительным расчетам предстоит сокращение 300 штатных единиц.

Какая работа проводится профсоюзной стороной? 

— 5 марта  Президиум рескома профсоюза работников народного образования и науки, рассмотрев данный приказ и учитывая поступающие отрицательные отзывы от райкомов профсоюзов отрасли, а также принятие данного приказа без обсуждения и учета мнения профсоюзов, приняло решение обратиться в Правительство РС(Я) по отмене введения в действие приказа, проведения экспертной оценки обоснованности предложенных мероприятий по сокращению работников. Реском профсоюза предложил Федерации профсоюзов РС(Я) рассмотреть вопрос  массового сокращения работников на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

— 13 марта данный вопрос был инициирован рескомом профсоюза работников образования и науки и обсужден на круглом столе с председателями профкомов с участием заместителя министра науки и образования республики Мигалкина В.А. и руководства Федерации профсоюзов РС(Я). В своем выступлении В.А. Мигалкин акцентировал на то, что этот приказ имеет рекомендательный характер и в этом году все нормативные средства доведены для образовательных учреждений без каких- либо сокращений. (Прим: мы все хорошо понимаем, что почти все муниципальные районы дотационные, и утвержденные методические рекомендации будут приняты к реализации, и со следующего года нормативы могут измениться. Как сказал заместитель министра, они тоже изучают поступившие письма, предложения и для этого создана специальная рабочая группа. Возникает вопрос — почему когда разрабатывался проект приказа, не было обсуждения?).   

Министерством культуры и духовного развития РС(Я) по запросу Федерации профсоюзов республики предоставлены вышеназванные приказы, где также говорится о рекомендательном характере для муниципальных учреждений;

— Получена копия приказа Министерства здравоохранения РС(Я) №01-07/378 от 15 марта 2019 года “О мероприятиях по реорганизации государственных учреждений здравоохранения”, где говорится об оптимизации штатной численности учреждений здравоохранения в три этапа — с 2019 по 2020 год. (Прим: следует отметить, что данный приказ также не был согласован с рескомом работников здравоохранения);

   До 21 марта 2019 года отраслевыми республиканскими комитетами профсоюзов работников здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта будет проводиться мониторинг реализации и оценки последствий от реализации приказов по модельным штатным расписаниям. 

В Федерации профсоюзов Якутии будет составлен анализ последствия введения модельных штатных расписаний в части сокращения штатных единиц. 28 марта т.г. вопрос будет рассмотрен на заседании Президиума Федерации профсоюзов РС(Я). Профсоюзная сторона намерена детально изучить вопрос и внести мотивированное предложение в адрес Правительства республики.  

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
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