В Эвено-Бытантайском улусе отчет правительства стартовал с Батагай-Алыта

Начался отчёт правительства республики о работе в 2019 году в Эвено-Бытантайском национальном районе. Рабочая группа во главе с вице-премьером Денисом БЕЛОЗЁРОВЫМ, разделившись на две подгруппы, проведёт встречи с жителями сёл Батагай — Алыта, Джаргалах, Кустур.

17 февраля подгруппа во главе с Денисом Белозёровым провела отчёт правительства перед населением села Батагай — Алыта.

Вице-премьер в своём выступлении отметил, что правительством республики ежегодно ведётся системная работа по завозу в Эвено-Бытантайский улус жизнеобеспечивающих грузов. Так, в навигацию 2019 года для нужд района завезено 6,2 тыс. тонн грузов, в том числе нефти – 4,6 тыс. тонн, нефтепродуктов – 1,6 тыс. тонн. План завоза выполнен на 100%. Также Белозёров озвучил, что в зимний период 2018/2019 гг. автомобильным транспортом для нужд улуса завезено 5,9 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов, в том числе продтоваров – 213 тонн, нефтепродуктов – 1,5 тыс. тонн, сельхозпродукции – 14 тонн, газоконденсата – 4,3 тыс. тонн, сырой нефти – 5,9 тыс. тонн. План по данной работе был выполнен на 102%.

По его информации, в 2019 году на содержание дорог в Эвено-Бытантайском улусе всего направлено 1 млн 175 тыс. рублей, а в этом году уже предусмотрено 7 млн 869 тыс. рублей. Кроме этого, в этом году в с. Батагай — Алыта будет открыт участок казенного предприятия РС(Я) «Дороги Арктики» с десятью штатными единицами, в числе которых будут трудоустроены местные жители.

Основное направление развития улуса – сельское хозяйство. На 1января 2020 года в районе поголовье крупного рогатого скота составляет 790 голов. Это 103,7 % от плана на 2019 год, прирост по сравнению с 2018 г. на 4,2 %. Лошадей в районе – 1 849 голов.

В Эвено-Бытантайском улусе традиционно сильно развито оленеводство. Сегодня район занимает четвертое место среди арктических районов республики по поголовью оленей (13 114 голов). В последние годы в улусе наблюдалось снижение поголовья, но с прошлого года оно более стабилизировалось.

Сегодня одним из главных программ по улучшению жизни населения страны является переселение граждан из аварийного жилья. Денис Белозёров сообщил, что в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в Эвено-Бытантайском национальном улусе включены шесть многоквартирных жилых домов общей площадью 1 511, 20 кв. метров.

На отчёте жители Батагай — Алыта подняли вопрос подключения к центральному отоплению микрорайона «Ойгидо», где остаются вне сети 70 частных домов и ещё идёт строительство нового жилья. Также население жалуется на качество интернет-связи, предоставляемого Ростелекомом.

Кроме этого, население Батагай-Алыта ставит вопросы технического перевооружения ветеринарной лаборатории, обеспечения центральной районной больницы Эвено-Бытантайского улуса аппаратом УЗИ, увеличения количества субсидированных авиабилетов и снижения цен на горюче-смазочные материалы, реализуемые в районе.