В Эвено-Бытантайском районе оштрафовано управление ветеринарии

Суд удовлетворил заявление управления Россельхознадзора о привлечении к ответственности должностного лица за нарушения в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В ходе проведения плановой выездной проверки управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Эвено-Бытантайского национального улуса (района) сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В частности, поддоны, стеллажи, шкафы и полки в них, предназначенные для хранения лекарственных средств не промаркированы и не пронумерованы. Стеллажные карты с указанием наименования лекарственных средств, номера серии, срока годности и количества единиц хранения не прикреплены на стеллажах и шкафах. Учет температуры и влажности в помещении склада не ведется. Не соблюдаются требования к ежедневной уборке складских помещений и оборудования для хранения лекарственных средств.

По факту выявленных нарушений был составлен административный протокол по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений и исковое заявление было направлено в мировой суд по судебному участку №36 Эвено-Бытантайского района Республики Саха (Якутия) для рассмотрения.

В июне 2019 года суд вынес решение о привлечении должностного лица, допустившего нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, к административной ответственности в виде взыскания штрафа в размере 5000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.