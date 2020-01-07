07.01.2020
14:23
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Общество

В этот день погибли Рыжиков и Голомарев

Двадцать лет назад в этот день погибли якутские омоновцы Александр Рыжиков и Станислав Голомарев.

В 2000 году в Рождество под чеченским селом Герменчук погибли якутские омоновцы – пулеметчик младший сержант Станислав Голомарев и командир отряда подполковник Александр Рыжиков. В тот день Якутский ОМОН и СОБР Ульяновской области приняли неравный бой, попав в засаду ваххабитов на подходе к цехам трубного завода. Подполковник Рыжиков эвакуировал 12 бойцов и лично уничтожил пулеметный расчет противника, получив смертельное ранение. Младший сержант Голомарев погиб, прикрывая товарищей с фланга. Это была его первая боевая командировка. И последняя. 

Сегодня в сквере имени Героя России Александра Рыжикова прошел митинг с участием руководства управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), руководителя военно-патриотического клуба имени Рыжикова общеобразовательной средней школы № 26 Татьяны Туги, личного состава ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, ветеранов боевых действий и общественности города Якутска. 

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Открыл митинг начальник территориального управления полковник полиции Сергей Челищев.

«В этот день героически погибли наши боевые товарищи. Наш долг помнить и передавать память потомкам об их подвиге. Ребята отдали жизнь, защищая правопорядок и спокойствие граждан. Их доблесть и самоотверженность служит примером мужества для молодого поколения росгвардейцев», – отметил Челищев.

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«Даже спустя двадцать лет не утихает боль утраты. Имена легендарного командира Александра Рыжикова и пулеметчика Станислава Голомарева навсегда останутся в наших сердцах. Я обращаюсь к молодым сотрудникам и военнослужащим территориального управления Росгвардии с пожеланием помнить традиции и передавать их из поколения в поколение. Для многих молодых бойцов сегодняшняя трагическая дата – это история, а для нас – память. Пока человек помнит тех, кто проливал за мир кровь, он будет благодарен им, – сказал председатель совета ветеранов тероргана Сергей Черных. 

К бюсту Героя России Александра Рыжикова возложены цветы, память погибших участники митинга почтили минутой молчания. 

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по РС(Я)
Источник: Пресс-служба управления Росгвардии по РС(Я)
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