В этом подъезде живет контактный с больным коронавирусом, и поэтому…

Разъяснения Управления Роспотребнадзора о проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) поясняет о проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий по адресу: г. Якутск, ул. Мординова 21/1, подъезд 3:

— В данном подъезде проживает контактный с больным новой коронавирусной инфекцией, которого необходимо было изолировать, но так как фактическое местонахождение данного лица было неизвестно, ограничительные упреждающие мероприятия были введены по всему подъезду жилого дома.

В рамках проводимого медицинского наблюдения были отобраны пробы от проживающих в данном подъезде. У всех 16 лабораторно обследованных жителей подъезда получены отрицательные результаты на новый коронавирус. Сегодня, 21.03.2020 г., контактный обнаружен и будет доставлен в обсерватор.

При поступлении контактного в обсерватор будет проведена заключительная дезинфекция подъезда, и режим самоизоляции жителей данного подъезда будет отменен.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) призывает жителей при появлении признаков ОРВИ, повышении температуры самоизолироваться и обратиться в медицинское учреждение на дому без посещения медицинских организаций, вызвать врача на дом.