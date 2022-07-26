26.07.2022
14:15
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Красота & Здоровье

В этом году Якутию никто не представил в конкурсе «Мисс Россия-2022»

Лилия Корякина отказалась от участия в конкурсе красоты «Мисс Россия-2022» — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Еще в прошлом году Лилия Корякина «Мисс Якутия-2020» должна была принять участие, но из-за пандемии конкурс не состоялся.

Как сообщила «Мисс Якутия-2017» и «Вторая вице-мисс Россия» Наталья Строева, Лилия в этом году отказалась от участия в пользу работы. Сама Наталья сидела в составе жюри.

Так, статус «Мисс Россия — 2022» получила уроженка Оренбурга Анна Линникова. Всего в финал конкурса прошли 25 девушек.

Фото: @liliakoryakina
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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