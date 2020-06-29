В этом году ЯККиИ выпустил 58 молодых специалистов сферы культуры

26 июня в режиме онлайн состоялось завершающее мероприятие для выпускников Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой. На онлайн-мероприятии присутствовали выпускники, их родители, преподаватели. Всего в этом году колледж выпустил 58 молодых специалистов сферы культуры, в том числе 12 человек окончили ЯККиИ с красными дипломами.

Все выпускники трудоустроены, некоторые планируют продолжить свое обучение в вузах. Директор колледжа Захар Никитин отметил, что для выпускников, когда режим самоизоляции будет снят, обязательно будет проведена встреча и традиционный выпускной вечер.

Выпускников ЯККиИ поздравили министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий КУПРИЯНОВ и его заместитель Марина СИЛИНА.

«Дорогие выпускники! К сожалению, условия сложились так, что невозможно прийти к вам лично и пожать каждому руку. Но я желаю вам доброй длинной дороги в мир большой культуры. Вы — будущее нашей республики и страны. Насколько мы сохраним самое ценное и человечное в себе — настолько мы будем сильны своей культурой и духом», – сказал Юрий Куприянов в своем видеообращении.

В продолжение церемонии Захар Никитин назвал имена получателей почетных грамот колледжа, благодарственных писем от министерства культуры, именных стипендий ветеранов-педагогов и ежегодных наград «Надежда Кyн Еркен».

В завершение мероприятия была представлена премьера песни «Кyн Еркен зовет» (стихи – Захар Никитин, мелодия – Роман Кысылбаиков), которая была посвящена выпускникам 2020 года. Помимо этого свои видеопоздравления выпускникам продемонстрировали студенты младших курсов.