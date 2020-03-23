«В этом году воды будет много» — Как Якутия готовится к паводку

Мы предполагаем, что в этом году воды будет много. Многое зависит от погодных условий, резкие перепады температур могут спровоцировать ледовые заторы, и к этому необходимо готовиться, – говорит Василий Тарский, первый заместитель ГКУ «Служба спасения РС(Я)».

Если посмотреть карту снегозапаса предоставленную Гидрометом, то в этом году снегозапаса на 200-250 % больше, чем обычно практически по всей территории Республики Саха (Якутия) и особенно в центральной группе районов, заречье, верховьях рек Алдан, Амга и Лена плюс к этому осенняя увлажненность почвы была 80%.

Службой спасения приобретено необходимое количество снаряжения, оборудования для проведения специальных работ. Проведены и продолжаются учебно-тренировочные занятия, по плану основных мероприятий были проведены занятия по выживанию при экстремально низких температурах, с лыжным переходом в 50 км. Регулярно на учебном полигоне проводятся тренировки по беспарашютному десантированию с вертолета.

Обеспечивать безопасное прохождение весеннего половодья в составе оперативных групп Главного управления МЧС России по РС(Я) будут 7 оперативных групп, в них задействованы и спасатели службы спасения.

На сегодня все 108 аттестованных спасателей полностью готовы к обеспечению безопасности граждан в период прохождения весеннего паводка. Спасателями будут задействованы 20 единиц техники, 18 единиц маломерного флота. В полной готовности находится личный состав в филиалах Службы спасения в Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском и Среднеколымском районах. Из числа опытных спасателей сформированы 10 десантных групп, которые в случае необходимости смогут вылететь, выехать к местам ЧС.

Подготовлены 2 станции спасателей-водолазов с необходимым снаряжением. Подразделение БПЛА готово к воздушному мониторингу и разведке ледовой обстановки. Проверенно и обновлено оборудование ЛАРН на случай аварийных розливов нефтепродуктов.

Авиационное прикрытие на основании выигранного тендера будет осуществлять компания АО «Полярные авиалинии» с ними будет организованна переброска оперативных групп, проведение и ликвидация аварийно-спасательных работ, в случае заторных явлений проведение работ по ликвидации заторов.

Так же проведены закупки на проведение взрывных работ, по итогам торгов определен победитель, который в случае необходимости будет проводить взрывные работы по ликвидации заторов. Для организации работы авиации МЧС России в полной мере закуплены необходимые объемы авиатоплива ТС-1, заключены договора по организации авиационных услуг.

Призываю всех глав улусов, наслегов предприятий, населения, подверженных подтоплению быть готовыми к любому развитию событий. Необходимо заранее начать готовится. Подготовить ПВР (пункты временного проживания) вовремя организовать эвакуацию населения, создать запас продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, заранее отогнать на возвышенные места коров, лошадей, домашних животных. Проверить устройства громкой связи для оповещения населения в случае угрозы затопления.

Со своей стороны обещаем, что спасатели сделают все, чтобы обеспечить вашу безопасность.



