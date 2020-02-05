В этом году планируется завершить строительство ВОЛС «Удачный — Харыялах – Оленек»

4 февраля состоялся отчет правительства республики о работе за 2019 год перед населением поселка Оленек Оленекского эвенкийского национального района.

Руководитель рабочей группы, первый вице-премьер Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ в своем докладе напомнил, что в мае 2019 года президент страны Владимир ПУТИН подписал указ о дополнительном включении в состав Арктической зоны РФ восьми районов Якутии.

«Это результат совместной продолжительной работы Правительства и парламента республики, экспертного сообщества и активных жителей Арктики, благодаря которому господдержка и преференции для Арктической зоны страны будут распространяться на все 13 арктических районов республики, в том числе в Оленекском эвенкийском национальном районе», – отметил Колодезников.

По поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА в целях устойчивого развития и обеспечения арктических территорий население арктических районов освобождено от уплаты транспортного налога на бессрочный период. Кроме того, задолженность по этому налогу, числящаяся за жителями Арктической зоны, списана. Аналогичные решения приняты на уровне муниципальных образований по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Опыт республики по поддержке населения Арктики вызвал большой интерес и изучается другими регионами страны.

Первый вице-премьер сообщил, что по социально значимым авиаперевозкам в республике выполняются внутрирегиональные программы субсидирования с возмещением до 70% стоимости авиатарифа. Так, по итогам периода субсидируемых авиаперевозок с 1 апреля по 31 октября 2019 года авиапроездом по специальным тарифам по маршруту Якутск – Оленек — Якутск воспользовались 373 пассажира, освоено 4 млн 416,3 тысяч рублей. Всего в 2019 году в Оленекском улусе перевезено 962 пассажира, освоена субсидия в размере 15 млн 924,7 тыс. рублей.

В прошлом году, по информации Алексея Колодезникова, в п. Оленек построены две новые котельные (одна по линии ГУП ЖКХ, другая — на средства района), Этнокультурный центр «Илкит» с зрительным залом на 198 мест и кинозалом. Также завершено строительство ДЭС с мощностью — 4700 кВт, который уже введён в работу.

За 2019 год в республике построено более 1600 км оптоволоконных линий, подключены более 50 населенных пунктов. По национальному проекту «Цифровая экономика» к сети «Интернет» в 2019 году подключено 318 социальных объектов во всех районах республики, из которых 218 подключены по оптоволокну.

Алексей Колодезников сообщил, что в рамках V Восточного экономического форума Правительство Республики Саха (Якутия) и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек», который планируется реализовать до конца 2020 года. Строительство осуществляется в рамках муниципально-частного партнерства. Алексей Засимович отметил, что с приходом ВОЛС качество связи в районе улучшится кардинально.