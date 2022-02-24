В этом году мошенники по телефону «развели» якутян на 30 миллионов рублей

На начало 2022 года доверчивые якутяне отправили телефонным мошенникам около 30 миллионов рублей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел по Якутии Александр Лукин, сообщает ЯСИА.

«Телефонные мошенничества бурно развиваются вот уже четвертый год подряд. Способы становятся активней. За 2021 год наши доверчивые сограждане отправили телефонным мошенникам более 280 миллионов рублей», — сказал Александр Лукин.

Начальник следственного управления МВД заявил, что только с начала 2022 года якутяне направили мошенникам уже около 30 миллионов рублей.

«Способы прежние с некоторым изменениями. Первый – когда мошенники напрямую выходят на жертву и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Позвонив, они рассказывают историю, что с вашим счетом что-то происходит. Якобы мошенники зашли на ваш счет и совершают движения денежных средств», — заявил замминистра ВД, отметив, что мошенники умудряются уговорить жертву получить кредит и направить на так называемые «резервные счета».

Еще одним популярным способом отъема денег остаются продажи на электронных площадках.

«Выставляем на продажу, например, детскую коляску. С той стороны провода ей интересуются и просят дать банковские данные для отправки задатка. Обманутые сограждане называют все номера карт и происходит списание денежных средств» — заявил Александр Лукин.