В этом году 18 учреждений культуры Якутии получат федеральные субсидии
В Якутии продолжается реализация направления «Местный дом культуры» федерального партийного проекта «Единой России» — «Культура малой Родины».
За период 2017-2021 гг. на территории республики оснащено 146 домов культуры, в том числе двадцать – в 2021 году. Критерии отбора — достижения учреждений на всероссийских и республиканских конкурсах, рост количества участников самодеятельности, в штате должны быть профессиональные специалисты по организации досуга населения.
30 декабря были утверждены получатели субсидий из федерального бюджета бюджету РС (Я) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в отношении домов культуры (и их филиалов) на развитие и укрепление материально-технической базы и ремонтные работы (текущий ремонт) зданий.
Получатели субсидии 2022 года
- Муниципальное бюджетное учреждение «Намское культурно-досуговое учреждение» муниципального образования «Намский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр досуга «Тускун» муниципального образования «Баягинский наслег»» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры «Кыталык» с. Маймага муниципального образования «Маймагинский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Маганинский центр досуга» сельского поселения «Маганинский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение Дом народного творчества «Айар киин» МО «Бордонский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Абагинский центр духовности имени Устина Гаврильевича Нохсорова» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Мындагайский дом народного творчества имени Е.С. Дьячковского» муниципального образования «Болугурский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Оленекский районный этнокультурный центр «Илкит» имени А.С. Иванова» муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия).
- Центр культуры «Тускул» с. Хатассы, филиал Муниципального бюджетного учреждения «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск».
- Автономное учреждение «Районный дом народного творчества «Айылгы» муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное культурно-досуговое учреждение муниципального образования «Тумульский наслег» Хангаласскогоулуса Республики Саха (Якутия) – «Тумульский культурно-досуговый комплекс».
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом Олонхо – районный центр народного творчества» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр п. Белая Гора» муниципального образования городское поселение «Поселок Белая Гора» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга «Мындаба» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга с. Токко» Олекминского района Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества «Айылгы»» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное казенное учреждение «Этнокультурный центр «Осикта» муниципального образования «Уяндинский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
- Муниципальное учреждение муниципального образования «Город Алдан» «Алданский центр культурного развития» Алданского района Республики Саха (Якутия).
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