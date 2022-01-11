В этом году 18 учреждений культуры Якутии получат федеральные субсидии

В Якутии продолжается реализация направления «Местный дом культуры» федерального партийного проекта «Единой России» — «Культура малой Родины».

За период 2017-2021 гг. на территории республики оснащено 146 домов культуры, в том числе двадцать – в 2021 году. Критерии отбора — достижения учреждений на всероссийских и республиканских конкурсах, рост количества участников самодеятельности, в штате должны быть профессиональные специалисты по организации досуга населения.

30 декабря были утверждены получатели субсидий из федерального бюджета бюджету РС (Я) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в отношении домов культуры (и их филиалов) на развитие и укрепление материально-технической базы и ремонтные работы (текущий ремонт) зданий.

Получатели субсидии 2022 года