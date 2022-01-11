11.01.2022
15:35
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Культура

В этом году 18 учреждений культуры Якутии получат федеральные субсидии

В Якутии продолжается реализация направления «Местный дом культуры» федерального партийного проекта «Единой России» — «Культура малой Родины».

За период  2017-2021 гг. на территории республики оснащено 146 домов культуры, в том числе  двадцать – в 2021 году. Критерии отбора — достижения учреждений на всероссийских и республиканских конкурсах, рост количества участников самодеятельности, в штате должны быть профессиональные специалисты по организации досуга населения. 

30 декабря были утверждены получатели субсидий из федерального бюджета бюджету РС (Я) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в отношении домов культуры (и их филиалов) на развитие и укрепление материально-технической базы и ремонтные работы (текущий ремонт) зданий.

 Получатели субсидии 2022 года

  1. Муниципальное бюджетное учреждение «Намское культурно-досуговое учреждение» муниципального образования «Намский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  2. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр досуга «Тускун» муниципального образования «Баягинский наслег»» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия).
  3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры «Кыталык» с. Маймага муниципального образования «Маймагинский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  4. Муниципальное бюджетное учреждение «Маганинский центр досуга» сельского поселения «Маганинский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия).
  5. Муниципальное бюджетное учреждение Дом народного творчества «Айар киин» МО «Бордонский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).
  6. Муниципальное бюджетное учреждение «Абагинский центр духовности имени Устина Гаврильевича Нохсорова» Амгинского улуса (района)  Республики Саха (Якутия).
  7. Муниципальное бюджетное учреждение «Мындагайский дом народного творчества имени Е.С. Дьячковского» муниципального образования «Болугурский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Оленекский районный этнокультурный центр «Илкит» имени А.С. Иванова» муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия).
  9. Центр культуры «Тускул» с. Хатассы, филиал Муниципального бюджетного учреждения «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск».
  10. Автономное учреждение «Районный дом народного творчества «Айылгы» муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
  11. Муниципальное культурно-досуговое учреждение муниципального образования «Тумульский наслег» Хангаласскогоулуса Республики Саха (Якутия) – «Тумульский культурно-досуговый комплекс».
  12. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом Олонхо – районный центр народного творчества» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия).
  13. Муниципальное бюджетное учреждение  «Социально-культурный центр п. Белая Гора» муниципального образования городское поселение «Поселок Белая Гора» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  14. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга «Мындаба» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  15. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга с. Токко» Олекминского района Республики Саха (Якутия).
  16. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества «Айылгы»» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  17. Муниципальное казенное учреждение «Этнокультурный центр «Осикта» муниципального образования «Уяндинский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
  18. Муниципальное учреждение муниципального образования «Город Алдан» «Алданский центр культурного развития» Алданского района Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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