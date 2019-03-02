В эти выходные Усть-Алдан примет 5 республиканских турниров

В эти выходные в Усть-Алданском улусе пройдут пять соревнований, имеющих республиканский статус – это турниры по мас-рестлингу, шахматам, шашкам, экстремальным автогонкам, а также настольным играм “Хабылык и хаамыска”.

Откроют насыщенные выходные республиканские соревнования по экстремальным автогонкам “Хаар айан: Кубок Мюрю”. Соревнование состоится 2 марта в местности Чомчогой села Борогонцы. Ожидается участие около 40 экипажей из Амгинского, Таттинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Намского улусов и города Якутска. Турнир проводится в шестой раз, организаторы ожидают около ста участников. Экстремалы выявят лучших в гонках по заснеженной территории и назовут имена двух абсолютных чемпионов по категориям “Инжектор” и “Карбюратор”.

Большое количество участников ожидается и на республиканском турнире по мас-рестлингу памяти Михаила Карамзина – Мас Мэхээлэ. На старейшем состязании выступят одни из самых титулованных мадьыны республики и восходящие звезды, ведь турнир имеет класс “А”, что позволяет победителям набирать баллы для выполнения званий мастеров спорта Якутии. Организаторы уверены, что помост подарит зрителям не мало сенсаций. Турнир пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе имени Николая Тарского села Борогонцы 2-3 марта.

Впервые пройдет командный турнир по шахматам среди наслегов республики. Предположительно, заявки на участие отправили 12 сборных из заречных улусов, в каждой команде по семь спортсменов. К участию не допускаются представители районных центров, игроки, имеющие звания выше кандидата в мастера спорта. Команда-победитель получит не только кубок и грамоты, но и сто тысяч рублей. Состязание пройдет 2 марта в культурном центре села Хоногор Соттинского наслега.

В селе Тулуна 2 марта республиканский турнир по шашкам памяти ветерана педагогического труда, Отличника образования Анны Бурцевой соберет перспективных юношей из различных улусов. Участники будут разделены по нескольким группам – школьным, районным командам.

Республиканский турнир по национальным настольным играм “Хабылык и хаамыска” памяти, первого секретаря парткома совхоза «Наяхинский», зооинженера, народного депутата улусного Совета исполкома, пропагандиста национальных настольных игр Владимира Дмитриева соберет мастеров спорта с ряда улусов. Участие примут дети от десяти лет и взрослые, кроме того, в рамках мероприятия пройдут игры среди детей дошкольного возраста. На соревновании, которое пройдет 2 марта в Наяхинском наслеге, приедут более ста спортсменов из Якутска, Амгинского, Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского, Намского, Сунтарского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского улусов.

Автор: газета «Мүрү саһарҕата»

Фото @uluu_sport