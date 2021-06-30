В ЕР объявили о создании единого волонтерского штаба

В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России»

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. «В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы», — сказал Андрей Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

«Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», — отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.

«Прошлый год с объявлением карантина стал для всех нас своеобразной проверкой сил и способностей к сочувствию, взаимопомощи, поддержке нуждающихся слоев населения, пожилых людей, инвалидов. Был создан Республиканский волонтерский корпус, к которому на тот момент присоединились в том числе «Единая Россия»,«Волонтеры Победы», Профсоюзная организация студентов СВФУ и другие. Добровольцами была проделана колоссальная работа: они доставляли бесплатные продуктовые наборы и лекарства, оплачивали коммунальные услуги, очищали территорию от снега и т.д. Масштабное волонтерское движение охватывало всю Республику, число волонтеров возрастало до 6 тысяч человек. Но, тем не менее, нужда в волонтерах и их деятельности ощущается и по настоящее время. В волонтерский центр начало поступать больше заявок, на медицинских работников возрастает нагрузка, снова появляется необходимость помощи в доставке врачей на дом, маршрутизации пациентов в медицинских учреждениях. Поэтому сейчас очень важно объединиться вокруг нашей общей цели и помочь медицинским работникам, ведь именно они находятся в первых рядах борьбы с коронавирусом» — отмечает Василий Попов, заместитель Секретаря РО Партии, руководитель Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

«Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров», — рассказала Ольга Кобелева.

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

Помощь окажут и активисты «Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Напомним, первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов – студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.

Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.