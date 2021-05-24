В Энгольже планируют восстановить Обелиск павшим воинам

В селе Энгольжа Нюрбинского района у территории школы стоит Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Он был сооружен еще в 60-х годах прошлого века. Несмотря на регулярно проводимые реставрационные работы, обелиск находится в плачевном состоянии, и уже не несет общественно значимую ценность, не формирует у подрастающего поколения чувство гордости и уважения.

Силами молодежи села планируется восстановить Обелиск Победы, облагородить территорию обелиска, и тем самым сохранить память о годах Великой отечественной следующим поколениям.

По линии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. «Мы очень надеемся на то, что в этом конкурсе наш проект «Восстановим обелиск» победит, и мы воплотим в реальность планы по восстановлению обелиска», — отмечают в местном отделении партии.