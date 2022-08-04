04.08.2022
17:54
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Якутск

В элитном районе Якутска неизвестный решил выкинуть вещи с балкона

Якутск, сегодня очевидцы стали свидетелями, как неизвестный выкидывает вещи с балкона в элитном 202 мкр. Однако у кого то намечается переезд — передает телеграм-канал DPSYKT.14.

Фото: DPSYKT.14
Источник: DPSYKT.14
Один комментарий на «В элитном районе Якутска неизвестный решил выкинуть вещи с балкона»
  1. Александр 04.08.2022 17:58

    Элитный биомусор выкидывает мусор…

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