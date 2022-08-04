В элитном районе Якутска неизвестный решил выкинуть вещи с балкона

Якутск, сегодня очевидцы стали свидетелями, как неизвестный выкидывает вещи с балкона в элитном 202 мкр. Однако у кого то намечается переезд — передает телеграм-канал DPSYKT.14.

Фото: DPSYKT.14 Источник: DPSYKT.14

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