В экспедиция «По следам Кындыкан» с участвует основатель Russian explorers

Осенняя экспедиция 2021 г. «По следам Кындыкан» является 4-м по счету выездом творческого объединения «Кындыкан» в традиционные места проживания коренного малочисленного народа – эвенских оленеводов.

На этот раз команда «Кындыкан» совместно с туристической компанией Yakutia Travel направляется в Оймяконский район в родовое стойбище «Осикат», также маршрут проходит через самое загадочное место планеты – озеро Лабынкыр.

Среди участников нынешней экспедиции: Александр Мазуров @alex.mazurov — фотограф, основатель сообщества фотографов Russian explorers.

Целью экспедиции является популяризация якутских туристических маршрутов среди иностранных и российских туристов, а также научно-исследовательская деятельность по сбору материалов для исследования: «Изучение кишечной микробиоты малочисленных народов крайнего севера, ведущих кочевой образ жизни» для кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Также состоится передача спутникового оборудования и интернета с бесплатным тарифом от партнера проекта экспедиции – компании «Амтел связь». Это событие будет способствовать дальнейшему открытию первого YouTube-канала оленеводов и цифровизации стойбищ республики, а также станет большим шагом на пути к популяризации и сохранению древнейших культур на все времена. Еще весной этого года автор проекта «Кындыкан» Маргарита Попова с командой известного блогера Ильи Варламова предварительно посетили родовую общину «Осикат», во время чего оленеводы озвучили свою потребность в проведении интернета, поэтому спутниковый интернет с бесплатным тарифом от «Амтел связь» станет нужным подарком. Данный проект также поддержали Министерство инноваций, Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), ООО «Норд-Вест Строй» и Глава Оймяконского района Иннокентий Сивцев. Так благодаря поддержке партнеров экспедиции впервые в родовой общине «Осикат» будет проведен интернет, который позволит установить связь КМНС с внешним миром.

В следующем году творческим объединением «Кындыкан» запланирована серия образовательных экспедиций и продолжение работ по направлению цифровизации стойбищ. Команда энтузиастов «Кындыкан» планирует доставить не только спутниковую интернет-связь, но и провести в летнее время обучение молодежи в стойбищах новым современным специальностям: графическому дизайну, программированию, видеографии, что позволит в будущем при наличии стабильного интернета молодым оленеводам, не покидая родных земель, быть востребованными специалистами в цифровом мире.

Места следования: родовая оленеводческая община «Осикат», с. Оймякон, с. Томтор, о. Лабынкыр.