08.11.2021
00:29
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Общество

В Екатеринбурге задержан не «шаман» Габышев, а его «коллега» из Улан-Удэ

Личность задержанного в Екатеринбурге «шамана» установлена, это не якутянин Александр ГАБЫШЕВ, сообщает ТАСС в своем телеграмм-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При задержании он представился Габышевым. Сейчас установлено, что это другой человек — Николай ДЫЛЫКОВ из Улан-Удэ, он состоит на учете МВД, как психически больной», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Екатеринбурге задержан «шаман» Александр Габышев, который находится сейчас на лечении в Новосибирске. Габышев и Дылыков похожи, немудрено, что правоохранители их сначала перепутали.

Получается, Александр Габышев находится на принудительном лечении, но у него появился последователь, который даже представляется его именем.  

«Шаман» Габышев задержан в Екатеринбурге – СМИ
Фото: «Вечерние ведомости».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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