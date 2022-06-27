27.06.2022
18:47
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Общество
В Екатеринбурге якутянок не пустили в ночной клуб
Охранники заведения объяснили это расизмом, об этом сообщает на видео молодая девушка, вполне адекватная и трезвая. По видео видно, что в посещении ночного клуба также отказали молодым людям африканского происхождения. Получается, ночной клуб отказывает всем лицам неславянской внешности.
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй
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