В «Единой России» введут новые требования для желающих участвовать в праймериз

При этом процедура останется открытой и победителей по-прежнему будет выбирать население.

К XIX Съезду «Единая Россия» подготовит предложения по усовершенствованию процедуры предварительного голосования (ПГ). Так, например, кандидаты на участие в процедуре при подаче заявки на сайте ПГ должны будут представить примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов на политической конференции «Единой России».

«Поступили предложения по усовершенствованию процедуры ПГ, в частности, отбора кандидатов. При подаче документов на участие в предварительном голосовании, кандидат должен будет заполнить онлайн-заявку на сайте ПГ, в которой будут отражены новые критерии – кандидаты должны будут указать ключевые изменения или инициативы, ради которых они идут во власть, также кандидаты указывают в онлайн-заявке примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи жителям региона, в том числе примеры участия в работе Партии», – пояснил он, добавив, что после этого участник проходит регистрацию и идет дальше по стандартной процедуре ПГ.

Заместитель секретаря Генсовета Партии подчеркнул, что процедура при этом остается открытой и победителей по-прежнему выбирают люди. «Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать о том, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу с людьми не только в период избирательной кампании», – отметил Селиверстов.

По его словам, все предложения будут проработаны. «Мы подготовим материалы и обсудим этот вопрос на Съезде», — заключил Селиверстов.

В Москве состоялась ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов Партии. В ней приняли участие около 450 человек. В рамках конференции прошли две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием Председателя Партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.