В «Единой России» в ноябре запустят сервис по информированию о льготах для семей с детьми

В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Многие меры поддержки семьям с детьми устанавливаются региональными и муниципальными властями, и людям очень трудно ориентироваться в массиве законодательства в поисках перечня льгот. Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме», — рассказала Окунева.

Она отметила, что, по данным Общественной Палаты РФ, из трех тысяч опрошенных многодетных семей из 53 регионов большинство не знает или не пользуется положенными льготами. «49% респондентов не пользуются скидками на оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте до шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства, а 83% многодетных семей не пользуются своим правом на бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок», — пояснила Окунева.

По мнению координатора партпроекта, недостаток информации о мерах поддержки семей крайне негативно сказывается на демографической ситуации. «Люди, не зная о видах помощи со стороны государства, откладывают планы по расширению семьи. Серьезность проблемы подтвердили и эксперты дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека», – отметила она.

Инициатива «Единой России» уже получила поддержку профильной комиссии Общественной палаты РФ. «В каждом регионе существуют свои программы поддержки молодых семей, и силами «Единой России» информацию о них можно собрать и донести до людей. Эффективным решением будет также создание линии сбора обратной связи. Если человек не смог получить положенные ему льготы, нужно установить причину, почему это произошло – из-за проблем на местах или законодательной неточности. У Партии есть уникальная возможность решать эти вопросы», – отметила первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Юлия Зимова.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.