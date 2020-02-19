В «Единой России» рокировка

В ближайшее время в Кобяйском местном отделении партии «Единая Россия» пройдет конференция партийцев, на которой утвердят нового секретаря. Рокировка политических кадров в районе назревала давно – с момента смены руководства района.

17 февраля на заседании президиума регионального политического совета партии принято решение назначить исполняющим обязанности секретаря Кобяйского местного отделения главу улуса Левина Ивана Ивановича. На этой должности он сменил Попова Николая Ивановича в связи с его добровольным сложением полномочий.

В 2003 году Иван Левин начал свою трудовую деятельность электромонтером «Сахаэнерго». Постепенно продвигался по карьерной лестнице, работал заместителем главного инженера. Его становление в качестве руководителя прошло на глазах земляков. Компетентный, инициативный, трудолюбивый молодой специалист с организаторским талантом и лидерскими качествами был назначен на должность начальника дизельной электростанции поселка Сангар, затем — директором Кобяйских ЭС «Сахаэнерго».

Примечателен тот факт, что Иван Левин первый молодогвардеец, который был избран главой улуса. На выборах в 2018 году он уверенно победил Игната Спиридонова, действующего на тот момент главу улуса, набрав 56,21% голосов избирателей.