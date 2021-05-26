В «Единой России» проходит конкурс проектов

До 10 июня будут подведены итоги конкурса проектов среди первичек. Победитель получит 200 тысяч рублей.

В региональном отделении партии «Единая Россия» до 28 мая продлится рассмотрение проектов общественно-значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия», в том числе с учётом голосования на инстаграм страничке конкурса. Итоги от ЦИК будут подведены до 10 июня.

Проекты принимались до 23 мая с обязательным условием – публикация на личных инстаграм страничках секретарей первичек с фотографией и кратким описанием.

Направления проектов – самые разнообразные. Культура, патриотизм, гражданская активность; социальная проблематика, инфраструктура, защита прав граждан; сохранение и поддержка детства, забота о пожилых гражданах округа, мамочек с детьми; социальная проблематика, семья и дети, здравоохранение; старшее поколение; ЗОЖ; сохранение исторической памяти; краеведение, исследовательские проекты; спорт.

В Якутии свои проекты заявили 15 местных отделений.