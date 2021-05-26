В «Единой России» проходит конкурс проектов
До 10 июня будут подведены итоги конкурса проектов среди первичек. Победитель получит 200 тысяч рублей.
В региональном отделении партии «Единая Россия» до 28 мая продлится рассмотрение проектов общественно-значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия», в том числе с учётом голосования на инстаграм страничке конкурса. Итоги от ЦИК будут подведены до 10 июня.
Проекты принимались до 23 мая с обязательным условием – публикация на личных инстаграм страничках секретарей первичек с фотографией и кратким описанием.
Направления проектов – самые разнообразные. Культура, патриотизм, гражданская активность; социальная проблематика, инфраструктура, защита прав граждан; сохранение и поддержка детства, забота о пожилых гражданах округа, мамочек с детьми; социальная проблематика, семья и дети, здравоохранение; старшее поколение; ЗОЖ; сохранение исторической памяти; краеведение, исследовательские проекты; спорт.
В Якутии свои проекты заявили 15 местных отделений.
- Алданское МО, Ленинское первичное отделение – проект «Танцевальный калейдоскоп (Фестиваль)»
- Амгинское МО, Амгино-Нахаринское первичное отделение – проект
- «Волна талантов России»
- Амгинское МО, Сулганчинское первичное отделение – проект «Информационно-технологическая поддержка населения»
- Амгинское МО, первичное отделение «Болугурское», проект «Будущему поколению — здоровое село»
- Амгинское МО, первичное отделение «Бетюнская» — проект «Образовательно-экскурсионный маршрут по Почитаемым местам Амгинского улуса»
- Мирнинское МО, первичное отделение «Удачнинское» — проект «Благоустройство города»
- Намское МО, Ленское первичное отделение – проект «На гребне жизни»
- Нюрбинское МО, Первичное отделение «Едейский наслег» — проект «Обустройство сквера – кузница»
- Нюрбинское МО, первичное отделение «Энгольжа» — проект «Память»
- Нюрбинское МО, Музейное первичное отделение – проект «Оздоровительно-досуговая площадка»
- Сунтарское МО, ПО «Абагинский» — проект «Оздоровительно-экологическая площадка «Тропа здоровья»
- Сунтарское МО, ПО «Томусуканское» — проект «Чэбдик-территория долголетия» для пожилых людей»
- Якутское МО, Вилюйское первичное отделение – проект «Детство в безопасном дворе»
- Якутское МО, первичное отделение «Академическая» — проект «Аудитория Единой России в АГАТУ «Выбор будущего»
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