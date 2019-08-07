В «Единой России» предложили разрешить гражданам покупать субсидируемые авиабилеты в интернете

Это позволит авиакомпаниям идти в русле цифрового развития страны, подчеркнул Сергей Боярский

В «Единой России» просят министра транспорта РФ Евгения Дитриха создать для граждан возможность выкупа субсидируемых авиабилетов через онлайн-платформы. Соответствующее обращение Дитриху направил сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

«Считаю целесообразным рекомендовать авиакомпаниям, реализующим субсидируемые авиабилеты, обеспечить возможность их выкупа гражданами через онлайн-платформы, в том числе посредством авторизации через портал «Госуслуги», который подтвердит их право на соответствующий тариф», — говорится в документе. По мнению депутата, данный подход «позволит авиакомпаниям идти в русле цифрового развития страны».

Боярский уточнил, что в адрес проекта сторонников «Единой России» Центр поддержки гражданских инициатив поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг субсидирования покупки авиабилетов. «В настоящий момент реализация авиабилетов гражданами, имеющими право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы для покупки авиабилетов», — цитирует слова Боярского ТАСС.

«В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), как сообщают СМИ и подтверждает Общероссийское объединение пассажиров, этот процесс может затягиваться до 30 часов, — указал первый зампред комитета Госдумы. — При этом жители многих регионов не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты».

В качестве примера Боярский привел, что в административном центре Новгородской области, Великом Новгороде, «отсутствует касса, в том числе авиакомпании «Аэрофлот», в связи с чем гражданам приходится уезжать в Санкт-Петербург или Москву для покупки билета, а затраты на этот процесс приводят к тому, что, учитывая издержки гражданина, сам смысл субсидируемости теряется».