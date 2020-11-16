В «Единой России» предложили расселять из аварийного жилья в индивидуальные дома

В партии разработали комплекс мер, которые должны ускорить решение проблемы ветхого жилищного фонда в регионах. Пакет мер «Единой России» направлен на решение комплекса задач. Речь идет как о защите прав жителей таких домов, так и решении проблем аварийного и ветхого жилья, а также перспектив развития строительной отрасли в целом.

Предложения обсуждались в четверг, 12 ноября, в режиме онлайн-конференции. В ней приняли участие представители минстроя, Фонда содействия реформирования ЖКХ и регионов, отраслевые эксперты.

По информации заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима ЕГОРОВА:

В России до 1 января 2017 года признано аварийным порядка 10,5 миллионов квадратных метров жилья , озвучил Максим Егоров.

, озвучил Максим Егоров. До 2024 года в эту категорию войдет еще 15 миллионов квадратных метров, до 2030 года — 30 (по прогнозам минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ).

(по прогнозам минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ). В стране порядка 101 миллиона квадратных метров жилья находится в высокой степени износа – это свыше 65% (по данным Росстата за 2019 год).

Проблема назрела – и программу по расселению необходимо ускорить.

Из аварийных домов – в индивидуальное жилье

В частности, «Единая Россия» предлагает законодательно обеспечить возможность расселения в индивидуальные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Об этом заявил руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. «Одновременно с развитием сегмента ИЖС эта мера позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов», — отметил он. Кроме того, подчеркнул парламентарий, это позволит людям сэкономить на переезде в крупные города. Необходимые механизмы для этого сейчас также разрабатывают в «Единой России» — в том числе, с точки зрения развития рынка ИЖС в целом. Это, в частности, применение эскроу-счетов при покупке частных домов и строительство их по типовым проектам.

Систематизация работы с проблемными домами: снизить плату за капремонт

Также в партии предлагают систематизировать работу с аварийным и ветхим жильем. Принципиально важно разобраться с ограниченно-работоспособными домами — они пока не признаны аварийными, однако уже являются проблемными. Нужно разработать правила по их обслуживанию — обычный капремонт здесь не подходит. В Жилищном кодексе указано, что такие можно сформировать, но не прописано, как их финансировать. Понятный регламент снизит общие расходы до признания домов аварийными.

Кроме того, сейчас собственники квартир в этих домах платят обычные взносы в фонд капремонта — как и жители новостроек. «Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить эту плату», — отметил Александр Якубовский.

Цифровая трансформация оценки состояния домов

«Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность получить заключение о состоянии дома и его конструктивных элементов в цифровом виде. Для этого необходимо трансформировать процедуры оценки состояния домов – они также должны быть ориентированы на сбор информации в цифровом виде», – заявил Александр Якубовский. Необходимо перейти на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов, а также разработать свод правил для определения такой потребности, убежден он. «Это не только позволит в кратчайшие сроки исключить возможность двойного толкования результатов обследования, но и повысит доступность этой принципиально важной для людей информации. Кроме того, снизится количество споров, а оспаривать результаты оценки, в случае такой необходимости, станет проще», – отметил депутат.

Чтобы обеспечить открытый доступ к официальной информации о состоянии дома, «Единая Россия» предлагает создать единую цифровую базу МКД. «В ней каждому многоквартирному дому будет присвоен свой идентификатор, внесена информация о годе постройки и типе здания, а также жизненном цикле здания», – пояснил Александр Якубовский.

«Единую Россию» поддержали в минстрое, отметив актуальность проблем — существующих механизмов недостаточно, и их нужно расширять. Первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин согласился, что перевести в «цифру» всю информацию по жилищному фонду — это то, что «можно и нужно сделать».

— Сами граждане заинтересованы в качественной и достоверной информации о своем жилье. Такие сведения нужны ресурсоснабжающим, управляющим организациям, тем, кто планирует и проводит капремонт или осуществляет расселение из аварийного жилья. Везде мы используем информацию, и она должна быть общедоступной. Критически важно эту проблему решить.

Справка

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в год нужно сдавать больше двух миллионов квадратных метров жилья — примерно столько же выявляют аварийного за этот период. В середине сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов — он подразумевает возможность всероссийской реновации. Если все заинтересованные стороны придут к компромиссу, власти на местах получат возможность составлять адресные программы по реконструкции и сносу ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет его обсуждение перед вторым чтением. Инициатива позволит ускорить обновление жилого фонда в стране.

Комментарий Бориса УЛАРОВА, руководителя МИК по Сунтарскому улусу РС (Я):

— Мы считаем, что проблема расселения в индивидуальные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье в небольших городах, деревнях и селах – назрела давно. И предложение «ЕДИНОЙ РОССИИ» законодательно обеспечить эту возможность, может ускорить решение проблемы ветхого жилищного фонда в нашем регионе.

По информации, предоставленной начальником Управления капитального строительства Сунтарского улуса И.И. Егорова, в нашем улусе в 2019 году по программе переселения граждан введены 20 жилых помещений по адресу с. Сунтар, ул. Октябрьская д.76. Также 14 жилых помещений будут заселены в декабре текущего года.

Кроме того, ведется строительство МКЖД по ул. 70 лет Октября д. 1, с тремя подъездами с 47 жилыми помещениями.

По Сунтарскому улусу участниками программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, являются 17 наслегов. В селах Аллана, Кутана, Илимнир, Арылах ввод жилья для переселения граждан будет произведен в 2021 году.