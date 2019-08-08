В «Единой России» помогут школам комплексно подготовиться к началу учебного года

В преддверии 1 сентября активисты «Единой России» проведут всероссийскую акцию по оказанию школам всесторонней помощи в подготовке к началу учебного года – уборке, озеленении школьной территории, ремонте и покраске заборов, обеспечении инвентарем и декорациями для школьных детских театров. После завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», член Президиума Генсовета «Единой России» Алена Аршинова.

«К проведению мероприятий будут привлечены депутаты всех уровней от «Единой России», активисты партийных проектов и МГЕР, сторонники Партии», – рассказала Аршинова.

После завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность к открытию 1 сентября.

«Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. При необходимости активисты будут фиксировать недостатки, устранение которых представители «Единой России» возьмут на личный контроль», — подчеркнула депутат.

Кроме того, Аршинова обратила внимание, что помощь как руководству школ, так и родительскому сообществу будет оказываться не только в преддверии Дня знаний.

«Партия и МГЕР готовы оказывать разностороннюю помощь администрациям школ по запросу родительского сообщества и администраций школ в течение всего года», – заключила член Президиума Генсовета Партии.

По ее словам, поддержка школ и создание комфортных условий для учителей и учеников – одно из основных направлений деятельности Партии как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Единая Россия» слышит родителей школьников и отвечает на их запросы, представители Партии готовы нести ответственность за данные обещания», – добавила депутат.

В свою очередь, председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов рассказал, что активисты «Молодой Гвардии» организуют локальную помощь образовательным учреждениям по всей России в ремонте классов и спортивных залов, а также благоустройстве территории.

«Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме реестр пополняется. Уверен, что удастся помочь каждому региону нашей страны», — заключил он.