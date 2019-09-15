В ЕДДС поступила 131 заявка по теплу, большинство связано с развоздушиванием системы

В воскресенье, 15 сентября, в 18 часов в Окружной администрации состоялось очередное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону под руководством временно исполняющего обязанности главы города Максима Трофимова. По состоянию на отчетное время, к теплоснабжению подключены 3020 жилых домов, об этом сообщил на заседании заместитель главы по жилищно-коммунальным вопросам Роман Сорокин.

«На 14 объектах жилого фонда ведутся восстановительные работы или ремонт системы отопления. За несвоевременное выполнение данных работ ответственны управляющие и подрядные организации», — отметил Роман Сорокин.

По данной ситуации Максим Трофимов дал поручение направить заявление в адрес прокуратуры по факту ненадлежащего исполнения обязанностей управляющими компаниями.

По информации Романа Сорокина, сегодня ночью будут проводиться работы по восстановлению и отработке заявок, поступивших в адрес управляющих компаний и Единую диспетчерскую службу.

«В ЕДДС на сегодняшний день находится 131 заявка. В основном, они связаны с развоздушиванием системы отопления, либо с локальными проблемами внутри квартир. 17 заявок требуют сварочных работ и касаются вопросов устранения течей системы отопления», — сказал заммэра.

В воскресенье днем заместитель главы Роман Сорокин проинспектировал микрорайон Марха, откуда поступали многие жалобы от жильцов.

«Из восьми заявок шесть устранены. Имеется существенная проблема по двум многоквартирным деревянным домам, где управляющая компания «АрктикСтрой» не выдержала установленные сроки ремонта по замене системы отопления», — прокомментировал Роман Сергеевич.

Запуск тепла по адресу Заводская, 13/1 планируется сегодня ночью с 15 на 16 сентября. По дому на улице Заводская, 19/6 будут привлечены дополнительные ресурсы по ремонту системы отопления. Запуск запланирован в ночь с 17 на 18 сентября либо в среду 18 числа утром.