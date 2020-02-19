В Джаргалахе введена котельная, работающая на твёрдом топливе

Рабочая группа правительства республики под руководством Дениса Белозёрова 18 февраля провела отчёт правительства перед населением с. Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса.

В прошлом году по инициативе министерства ЖКХ и энергетики республики, ГУП «ЖКХ РС (Я)» в труднодоступном селе Джаргалах в рамках пилотного проекта была построена новая котельная мощностью 1,5 мегаватт, работающая на твёрдом топливе. Это инновационный проект, который реализован в целях облегчения жизни селян.

В качестве топлива в данной котельной используются отходы деревообработки: щепа и опилки. В объекте есть дробительный цех, производящий из дров щепу.

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К котельной в селе в настоящий момент подключены 13 частных домов и шесть социальных объектов.

Главным вопросом для жителей Джаргалаха является вопрос подключения к центральному отоплению оставшихся 52 жилых домов села. Отметим, что сегодня по поручению главы Якутии Айсена Николаева приоритет в этой работе придаётся арктическим районам республики, и министерство ЖКХ и энергетики планирует разработать отдельную программу в данном направлении. Если жители Джаргалаха расходуют на печное отопление более 7 тысяч кубов дров, то при подключении к центральной системе отопления всех домов села эта цифра сократится до 2,5 тыс. кубов.

Население села ставит вопрос строительства круглогодичной дороги от Джаргалаха до районного центра – Саккырыра. Расстояние между населёнными пунктами более 75 км. В летнее время между сёлами наземного сообщения нет, жители вынуждены добираться по реке Бытантай на моторных лодках или на вертолёте, что создаёт большие трудности как в финансовом, так и временном отношении.

Также жители подняли вопросы строительства школы-сада на 40/25 мест. Проект объекта разработан и сегодня проходит госэкспертизу. После этого министерство образования и науки республики направит заявку для включения строительства школы-сада в федеральную госпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий».

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Кроме этого, жители села задали вопросы о возмещении затрат на проезд и проживание учащихся, выезжающих на сдачу ЕГЭ и ОГЭ, об увеличении квот на субсидированные авиабилеты по маршруту «Якутск — Саккырыр — Якутск» и другие вопросы.



