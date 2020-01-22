В Джаргалахе реализуется пилотный проект отопительного хозяйства

В рамках рабочей поездки в Эвено-Бытантайский национальный улус 22 января глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ оценил действие пилотного проекта по модернизации отопительного хозяйства, реализуемого в селе Джаргалах.

В сентябре прошлого года по инициативе министерства ЖКХ и энергетики республики, ГУП «ЖКХ РС (Я)» в труднодоступном селе Джаргалах в рамках пилотного проекта была построена новая котельная мощностью 1,5 мегаватт, работающая на твердом топливе.

В котельной в качестве топлива используются элементы биомассы – отходы деревообработки: щепа и опилки. Здесь же предусмотрен дробительный цех, который из дров производит щепу.

Котельная в сутки потребляет всего 7 кубов дров. Например, при уличной температуре -40 градусов в среднем расходуется 4-5 кубов дров, а это 8-9 кубов щепы на выходе. При дроблении дров объем увеличивается примерно на 80%.

В настоящее время к котельной подключены 2 многоквартирных дома и 6 социальных объектов. При этом, как рассказали специалисты, если подключить к системе отопления всё село, то в год будет расходоваться порядка 4 тыс. кубов дров, а это почти вдвое меньше, чем село расходовало ранее.

По итогам осмотра котельной, Айсен Николаев отметил, что если данный инновационный проект будет успешно апробирован, то он будет распространен и в других труднодоступных населенных пунктах республики.

«Я считаю, что это хороший инновационный проект в жилищно-коммунальной отрасли республики, который, в первую очередь, призван облегчить жизнь селян», — отметил глава республики.