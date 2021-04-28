В ДВЖД обсудили вопросы взаимодействия смежных инфраструктур ОАО «РЖД» и АО «АК «ЖДЯ»

28 апреля в Хабаровске в рамках подписания соглашения о

сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ОАО «РЖД» «О взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2021 – 2023 годы» председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин и генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин подвели итоги совместной

работы по обеспечению северного завоза, а также обсудили вопросы

обеспечения гарантированной перевозки народнохозяйственных грузов в РС(Я) и вывоза заявляемых объемов угольной продукции угледобывающих предприятий Южной Якутии.

Стороны согласовали необходимость реализации мероприятий

Дорожной карты по взаимодействию ОАО «РЖД», АО «АК «ЖДЯ» и УК

«Колмар» по реализации комплекса мер по вывозу предъявляемых объемов грузов. Особое внимание было уделено вопросам организации железнодорожного пассажирского сообщения Нижний Бестях – Владивосток – Нижний Бестях, предусматривающий разработку расписания нового поезда АО «АК «ЖДЯ» на участке Нерюнгри-Тында.



Напомним, со станции Нижний Бестях до станции Нерюнгри

ежедневно курсирует пассажирский поезд, с которым отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Хабаровска, Благовещенска и Иркутска. Для удобства пассажиров организован трансфер пассажиров из города Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях.















