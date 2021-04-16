В двух улусах Якутии снова введены ограничения

В Якутии отмечено повышение случаев заражения коронавирусом. В Якутии ситуация с COVID-19 становится все напряженнее В двух улусах , Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 до 4 мая 2021 года отменены все массовые мероприятия.

Фото: SAKHALIFE.RU, соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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