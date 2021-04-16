16.04.2021
19:55
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Коронавирус
В двух улусах Якутии снова введены ограничения
В Якутии отмечено повышение случаев заражения коронавирусом.
В двух улусах , Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 до 4 мая 2021 года отменены все массовые мероприятия.
Фото: SAKHALIFE.RU, соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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