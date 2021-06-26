В двух улусах Якутии резкое увеличение роста заболевших

На 26.06.2021 г. выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 58 случаев,

— Чурапчинский район – 7 случаев,

— Хангаласский район – 6 случаев,

— Вилюйский район – 5 случаев,

— Нерюнгринский, Алданский районы по 4 случая,

— Мегино-Кангаласский, Намский районы по 3 случая,

— Верхневилюйский и Усть-Янский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 650 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 178 600 тестов.

На 26.06.2021 г. в республику поступило всего 220 717 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

На 26.06.2021 г. получили первую вакцинацию – 199 707 человек, в том числе 44 750 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 165 409 человек, в том числе 37 896 лиц, старше 60 лет.

Использовано 90,02% от общего объема вакцины, поступившей в республику.