В двух улусах Якутии резкое увеличение роста заболевших
На 26.06.2021 г. выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 58 случаев,
— Чурапчинский район – 7 случаев,
— Хангаласский район – 6 случаев,
— Вилюйский район – 5 случаев,
— Нерюнгринский, Алданский районы по 4 случая,
— Мегино-Кангаласский, Намский районы по 3 случая,
— Верхневилюйский и Усть-Янский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 650 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 178 600 тестов.
На 26.06.2021 г. в республику поступило всего 220 717 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
На 26.06.2021 г. получили первую вакцинацию – 199 707 человек, в том числе 44 750 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 165 409 человек, в том числе 37 896 лиц, старше 60 лет.
Использовано 90,02% от общего объема вакцины, поступившей в республику.
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