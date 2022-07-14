В двух селах Верхневилюйского улуса наложен карантин

Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) наложены ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному карбункулу крупного рогатого скота (эмкар) на территории участка «Маай» села Сайылык муниципального образования «Мейинский наслег» и села Липпе – Атах муниципального образования «Онхойский наслег» Верхневилюйского улуса. Заболевание было выявлено у 2 павших 5 месячных телят.

Данное заболевание неконтагиозное, распространено по всему миру, не входит в перечень особо опасных болезней животных. Болеет крупный рогатый скот и буйволы, и реже — овцы и козы. Характеризуется хромотой, отёком и быстрой гибелью животных, если не принимать соответствующих мер. Для других животных и человека опасности не представляет.

По условиям карантина подозреваемых в заболевании, животных изолируют и лечат, а остальных прививают независимо от сроков предыдущей вакцинации. Учитывая, что вакцинация против эмкара не входит в перечень государственных услуг, производится на платной основе, согласно прейскуранту платных услуг. Молоко, полученное от вакцинированных против эмкара восприимчивых животных, используется без ограничений, за исключением случаев, когда у вакцинированных животных повышается температура тела, появляется отек на месте введения вакцины или возникают другие клинические признаки, характерные для эмкара. В этих случаях молоко подлежит кипячению и использованию внутри хозяйства или уничтожению.

В данный момент, ветеринарной службой проводятся мероприятия, согласно действующим Правилам.