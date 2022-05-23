23.05.2022
15:28
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Происшествия

В двух селах Усть-Алданского района подтоплено 23 двора❗

Оперштаб Якутии сообщает: В двух селах Усть-Алданского района подтоплено 23 двора.

Подтоплено 20 дворовых территорий — в селе Огородтах, еще три — в селе Хоногор.

Фото: Якутия. Оперштаб
Источник: Якутия. Оперштаб

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