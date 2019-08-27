В двух селах Чурапчинского улуса будут работать выездные кассы Энергосбыта

28 августа в среду, выездной пункт приема платежей Энергосбыта Якутскэнерго будет открыт в с. Диринг.

Касса функционирует с 10.00 до 16.00 без перерыва. Адрес – ул. Марыкчанская (здание спорткомплекса им. П.Т. Пинигина).

29 августа, в четверг, пункт приема платежей будет работать в с. Усун –Кюель

Касса работает с 10.00 до 16.00. Адрес – ул.Дьячковского, 77 (здание администрации МО Сыланский наслег).

Тел. для справок: 4-13-22, 8914220 65 47.

В эти дни жители Диринга и Усун-Кюеля могут стать участниками акции «Зарегистрируйся в Личном кабинете!».

Оплату энергоресурсов через сайт Якутскэнерго (https://yakutskenergo.ru) можно осуществлять:

• без регистрации («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Оплатить банковской картой»);

• через личный кабинет (на главной странице сайта – ссылка «Личный кабинет»). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Самый быстрый способ оплаты – с использованием QR-кода на платежном документе (квитанции), который ежемесячно доставляется потребителям. Платеж производится через мобильное приложение (Сбербанк Онлайн). Также потребители могут производить расчеты с помощью QR-кода через терминалы Сбербанка (банковской картой или наличными). Комиссия при этом не взимается.

Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).